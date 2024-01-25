Мощный пожар вспыхнул в Красноярском крае

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Более 40 человек эвакуированы из здания. Горит цех по производству аэролодок.

Мощный пожар вспыхнул в селе Еловое Красноярском крае. Более 40 человек эвакуированы из здания цеха по производству аэролодок, о чем сообщают пользователи социальных сетей.

На месте возгорания в данный момент работают 27 человек и восемь машин пожарной техники. Площадь пожара уточняется, пока нет информации о пострадавших.