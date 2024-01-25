Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность издания DOXA

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Организация публикует материалы, посвященные диверсиям.

Генеральная прокуратура России поддержала обращение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ относительно издания DOXA. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Признана нежелательной… деятельность маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z. s. (Doxa)», — приводит Telegram-канал комиссии его слова.

Отмечается, что организация зарегистрирована в Чешской Республике. Она неоднократно привлекала внимание комиссии. Как отметил Пискарев, издание публикует материалы, посвященные совершению диверсий, включая инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст включил польскую Civil Council* в реестр нежелательных организаций. Она стала 120-й в списке ведомства. Была также признана нежелательной организацией Central European University* за дискредитацию проводимой Россией на Украине спецоперации, а также политики РФ.

* — организации признана нежелательной на территории РФ