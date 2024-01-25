Кадровый голод: в России установлен рекорд нехватки работников на предприятиях

Фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Как реагируют промышленники на дефицит сотрудников?

В январе 2024 года почти половина (47%) руководителей промышленных предприятий пожаловалась на нехватку квалифицированных работников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара (ИЭП).

Это новый рекорд за всю историю опросов с 1996 года. При этом в июле 2023-го кадровый голод ощущали 42% промышленников, но потом доля выросла до 45%. Как рассказал руководитель лаборатории Сергей Цухло, анкеты продолжают поступать, поэтому обновляются показатели в динамическом ряду.

Отмечается, что в октябре о нехватке работников сообщали 39% предприятий. Также в лаборатории уточнили, что в опросах принимают участие свыше одной тысячи таких промышленных компаний. В среднем по 2023 году недостаточная обеспеченность работниками в связи с ожидаемым спросом оказалась тоже рекордной и составила 37%.

Следствием кадрового дефицита становится повышение зарплат. Как показало исследование конца 2023-го, 47% предприятий увеличили оплату труда уже работающим и новым сотрудникам.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России создали федеральный кадровый резерв должностей гражданской службы. Он будет использоваться при назначении руководителей органов власти и государственных компаний. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ вступил в силу в день его подписания.