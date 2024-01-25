Смогла пережить потерю сына и шантаж внука: удары судьбы Светланы Дружининой

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Режиссер всю жизнь вызывает восхищение своим счастливым браком с оператором.

Светлана Дружинина еще в юности завоевала сердца зрителей: Лариса из мелодрамы «Дело было в Пенькове» и Анфиса из комедии «Девчата» стали ее знаковыми ролями. Но она известна не только как актриса, но еще и как талантливый режиссер и сценарист, которая сняла фильмы о приключениях гардемаринов, сериал «Тайны дворцовых переворотов» и многие другие.

Дружинина также вызывает восхищение своим счастливым браком с оператором Анатолием Мукасеем, что редкость в актерской среде. Они познакомились в студенческие годы на игре в волейбол и с тех пор не расставались никогда. Но жизнь подкинула Дружининой немало проблем.

В их семье родились два сына. Старшего назвали в честь отца — Анатолий. Он был эксцентричным, невероятно одаренным художником и разбил множество женских сердец, прежде чем угомонился и женился на Ирине Муравьевой, чемпионке по синхронному плаванию.

Он много раз пытался изменить свой неугомонный, сумасбродный характер, и даже отправился в паломничество по святым местам. Но по возвращении Анатолий вернулся в мрачном расположении духа, признался жене в прощальном письме, что он считает себя психически больным и не хочет, чтобы сын Даниил запомнил его таким.

Его гибель до сих пор окутана тайной, но по одной из версий он выпал с 12 этажа. Ему было всего 28 лет. Для Дружининой это стало большим горем.

Даниил остался без отца в годовалом возрасте, его мать умерла, когда ему было 14, и Светлана с мужем стали опекунами своему внуку. Даниил сыграл в ее сериале «Тайны дворцовых переворотов», помогал с монтажом фильмов, поскольку хорошо знал компьютерные технологии, поступил учиться в англоязычный колледж.

Вскоре выяснилось, что основное увлечение Даниила — это попадать в неприятности. В социальных сетях он не скрывал своих диких приключений и неприятностей. Жаловался, что его жизнь в семье наполнена всевозможными скандалами и придирками.

В один прекрасный день Даниил бросил все и уехал путешествовать по Индии и заниматься творчеством. Дружинина продолжала его обеспечивать и отправляла ему деньги от сдачи квартиры, доставшейся ему от матери. Но внук решил, что это не проявление заботы, а только лишь попытка контролировать его.

И тогда он потребовал от Дружининой продать эту квартиру, чтобы он имел возможность заняться бизнесом. Но она отказалась, посчитав такую просьбу безответственной. В итоге Даниил пригрозил бабушке, что просто уйдет из этого мира, если она не сделает так, как он хочет.

Даниил шантажом добился своего: Дружинина согласилась отдать ему недвижимость, если сестра пропишет его у себя. После этого он больше не общался с бабушкой и признался, что не работает, а только сочиняет музыку. Светлана Сергеевна говорила, что внук — ее большая рана на сердце.

Через несколько месяцев Даниил появился на ТВ и пожаловался на свою трудную жизнь. Оказалось, что он продал недвижимость и потратил большую часть денег на обучение диджеингу и запись своих песен. Остаток в 950 тысяч он инвестировал в открытие школы балета, надеясь зарабатывать на этом.

Но договор был крайне невыгодным и, похоже, он сможет получить обратно лишь небольшую часть средств, потеряв основную сумму. Теперь главная мечта внука Дружининой — собрать хоть какие-то деньги, улететь в Индию и… примириться с родственниками.

Младший сын Дружининой, Михаил, стал оператором, как его отец. Он работал над такими проектами, как «Даун Хаус», «Охота на изюбря», «Монтана», а сейчас снимает очередной фильм о гардемаринах.

Также он создавал множество музыкальных клипов. С 2012 года он женат на спортсменке Екатерине Гамовой, воспитывает трехлетнего сына. У Михаила есть еще двое детей от предыдущих браков: сын и дочь.

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