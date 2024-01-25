Нарышкин: Запад пытается заставить Россию отказаться от целей СВО

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

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Западные страны просто напоказ «играют мускулами» в информационной войне против России.

Когда страны «коллективного Запада» заводят разговоры о том, что Россия якобы готовится к нападению на НАТО, они делают это для того, чтобы заставить Москву отказаться от целей спецоперации, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.

«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции», — заметил Нарышкин.

Он добавил, что планам Запада не суждено сбыться. Глава СВР назвал подобные высказывания лишь информационной войной, которая призвана оправдать агрессию Европы и напугать Россию.

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