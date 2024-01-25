Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ из-за оспаривания полномочий

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Что конкретно не понравилось дипломатам?

Из-за оспаривания своих полномочий Азербайджан принял решение приостановить свою работу в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщило агентство Report.

По словам представителей Азербайджана, после завершения конфликта в Нагорном Карабахе страна столкнулась с кампанией, направленной на то, чтобы «очернить страну» и затмить ее достижения по восстановлению справедливости.

Они добавили, что некоторые «ангажированные группы» злоупотребляют базовыми принципами с целью установления собственных узких интересов.

«К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Определенные предвзятые группы злоупотребляют основными принципами ПАСЕ в своих узких интересах», — отметили парламентеры.

После этого заявления делегация Азербайджана покинула заседание ПАСЕ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков раскрыл детали встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на саммите СНГ.