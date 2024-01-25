Дома в Петербурге украсили световые проекции в честь Дня освобождения от блокады
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Они запускаются автоматически вместе с уличным освещением.
Световые проекции в честь 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады украсили фасады десяти зданий Санкт-Петербурга. Жители и гости города могут увидеть архивные фотоснимки исторического салюта 1944 года, работу энергетиков по восстановлению освещения, а также детские рисунки, посвященные битве за Ленинград.
Проекции будут включаться каждый вечер до конца января. Они запускаются автоматически вместе с уличным освещением.
Ранее 5-tv.ru писал, что героическую неделю объявили на стенде Петербурга на выставке «Россия». Приурочили ее к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Посетители услышат звуки метронома — он часто звучал по радио. Медленные, ровные щелчки означали отсутствие воздушной тревоги, биение учащалось в ожидании бомбардировок.