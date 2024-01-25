Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Во время воздушной разведки наши бойцы засекли перемещения вражеских отрядов вблизи передовой.

На купянском направлении наши бойцы уничтожили блиндажи и живую силу противника с помощью дронов-камикадзе. Во время воздушной разведки они засекли перемещения вражеских отрядов вблизи передовой.

Для атаки наши бойцы скрытно подошли к позициям ВСУ и запустили беспилотники. Несколько минут — и украинские укрепления были поражены, а боевики, которые там прятались, ликвидированы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, куда Владимир Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта.