«Это мошенничество»: куда Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта
Макгрегор: Зеленский после завершения конфликта сбежит на Кипр
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen
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После завершения конфликта на Украине президент Владимир Зеленский уедет в особняк в Италии или на Кипре. Об этом заявил бывший советник министра обороны в администрации США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
«Зеленский осядет в одном из своих особняков на Кипре или в Италии, возможно, во Флориде. Это все мошенничество, США использовали украинцев», — написал он в соцсети X.
Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне провала контрнаступления ВСУ у Зеленского есть лишь два варианта: либо сбежать из страны, либо погибнуть. Экс-разведчик Вооруженых сил США Скотт Риттер подчеркнул, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, которая контролирует поле боя.
ВС РФ уничтожают оставшиеся бригады ВСУ и постепенно отодвигают противника в западную сторону. Поэтому Зеленскому нужно принять решение, а если он сбежит из страны, то навсегда останется ненавистным украинцам, считает Риттер.