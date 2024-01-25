Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen

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Где лидер Незалежной успел обзавестись недвижимостью?

После завершения конфликта на Украине президент Владимир Зеленский уедет в особняк в Италии или на Кипре. Об этом заявил бывший советник министра обороны в администрации США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Зеленский осядет в одном из своих особняков на Кипре или в Италии, возможно, во Флориде. Это все мошенничество, США использовали украинцев», — написал он в соцсети X.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне провала контрнаступления ВСУ у Зеленского есть лишь два варианта: либо сбежать из страны, либо погибнуть. Экс-разведчик Вооруженых сил США Скотт Риттер подчеркнул, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, которая контролирует поле боя.

ВС РФ уничтожают оставшиеся бригады ВСУ и постепенно отодвигают противника в западную сторону. Поэтому Зеленскому нужно принять решение, а если он сбежит из страны, то навсегда останется ненавистным украинцам, считает Риттер.