Голый террор: Бритни Спирс вышвырнули из отеля за прогулки без лифчика
The Sun: Спирс выселили из отеля в Лос-Анджелесе за топлес прогулки
Фото: www.globallookpress.com / Faye Sadou/AdMedia
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Знаменитость оказалась в черном списке целой сети гостиниц после очередной выходки.
Американская поп-принцесса Бритни Спирс на пятом десятке превратилась из объекта всеобщего обожания и даже преследования в отрицательный элемент гостиничного быта. По данным издания dni.ru, склонная к эпатажным выходкам певица так долго и изощренно терроризировала сотрудников и гостей отеля в Лос-Анджелесе, что ей запретили появляться во всех точках сети.
За последний год, отмечается в материалах британских таблоидов, Спирс буквально свела с ума постояльцев и персонал, то и дело раздеваясь догола у бассейна и вытворяя прочие не совсем пристойные вещи. Она была давним гостем пятизвездочного семейного гнездышка, которое, к слову, находится всего в нескольких минутах от ее особняка стоимостью 14 миллионов долларов.
Исполнительница очень любит бронировать для своего отдыха косметические и СПА-салоны, а также гостиницы, где есть бассейн и возможность посетить массажиста. Но поведение звезды не помогло ей стать любимым постоянным клиентом отеля по соседству.
По информации источников, во время последнего визита Спирс вела себя крайне вызывающе, и администрации пришлось принять меры. Жалобы от других гостей были настолько эмоциональны, что даже статус мировой знаменитости не спас Спирс от санкций.
Отмечается, что в прошлом году ей уже запрещали посещать отель. Спустя времени селебрити «разблокировали», но потом снова вернули рестрикции.
«Бритни уже много лет посещает отель в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу… Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна и заставляет их чувствовать себя некомфортно, а ее поведение часто бывает странным и раздражающим», — заявил инсайдер.
Как отмечают работники отеля, в номерах зачастую останавливаются респектабельные клиенты, деловые люди, они платят тысячи долларов за свой отдых. И хотя Спирс тоже приносит прибыль, лучше потерять ее одну как постоянного гостя, чем пару десятков бизнесменов, которые после увиденного не захотят возвращаться.
Журналисты обратились за комментариями к представителям артистки и администрации гостиницы. В команде Спирс заявили, что эта история «не соответствует действительности», а отель хранит молчание.
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