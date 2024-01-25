Уголовное дело завели против выбросившей из поезда кота Твикса проводницы

Фото: ВКонтакте / Ольга Кудряшова / id94099594

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Хозяин погибшего животного также был допрошен.

Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Твикс. Информация от хозяина».

«Составлен протокол допроса потерпевшего Эдгара (хозяин), также протокол допроса свидетеля Евгения (перевозчик кота). Следственными органами возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Трехлетний кот Твикс был высажен проводницей поезда Екатеринбург — Санкт-Петерубруг на станции в Кирове 11 января. После усиленных поисков животное было найдено мертвым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума выдвинула на рассмотрение предложение, согласно которому животные будут приравнены к пассажирам, а не к багажу или имуществу. Причиной этому стал трагичный случай с котом Твиксом, который погиб из-за ошибки проводницы, высадившей его из поезда.

Депутаты предложили на законодательном уровне закрепить порядок перевозки домашних животных, чтобы питомцы обладали теми же правами, что и пассажиры. Детали инициативы будут обсуждаться.