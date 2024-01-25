К черту болезнь Карла: принц Гарри улетел на Ямайку с Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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После известия о недугах в семье герцог Сассекский было засобирался домой, но очередная красная дорожка отложила воссоединение с родней.

На минувшей неделе все только и говорили о болезнях членов королевской семьи Великобритании и возможном скором воссоединении их с давно бежавшим в США принцем Гарри. Однако пока он развлекается с женой Меган Маркл на Ямайке, пишет People.

У короля Карла III тем временем обнаружились проблемы с предстательной железой, он готовится к госпитализации, а жена принца Уильяма Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Диагноз не раскрывается, но она пока восстанавливается в больнице.

Принц Гарри и Меган Маркл, по информации СМИ, отреагировали на известие звонком в Лондон, однако пока к родственникам не поспешили. В прессе в связи с недугами членов королевской семьи тут же заговорили о скором их воссоединении.

Инсайдеры заявляли, что принц Гарри осознал быстротечность жизни, понял, как мелки на самом деле конфликты, и увидел важность родственных связей. И, несмотря на все прошлые обиды, решил вернуться домой и помочь близким пережить непростые времена.

Однако пока в Британии принца никто не видел — вместо поездки к отцу он предпочел отправиться с женой на Ямайку. Они стали почетными гостями премьеры фильма «Боб Марли: Одна любовь».

Фотографии и видео с веселыми и нарядными герцогами Сассекскими уже пестрят в таблоидах. Появление пары стало сюрпризом для гостей мероприятия, все взгляды и камеры были направлены на них, идущих по красной ковровой дорожке.

Знаменитости широко улыбались и крепко держались за руки, как бы опровергая слухи о разладе в их браке. Маркл надела на премьеру черную пышную юбку от известного бренда, топ на тонких бретельках и крупные серьги американского дизайнера.

Ее благоверный тоже не стал изощряться и появился на красной дорожке в традиционном костюме и белой сорочке без галстука. Оказывается, герцоги Сассекские — давние поклонники Боба Марли: благодаря выходу фильма они смогли познакомиться с сыном легенды Зигги и премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом.

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