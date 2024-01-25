Шок для всех: Лавров в ООН раскрыл звериную сущность Украины

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От иностранных журналистов отбоя нет: все пространство занято репортерами, камерами, штативами.

Весь день все рассуждают о смыслах поступка киевского режима. В условиях тотальных поражений в зоне СВО, когда украинские силы сдаются целыми группами, сбитый самолет с пленными на какое-то время, конечно, отобьет желание складывать оружие.

С другой стороны, это могла быть провокация против самого Владимира Зеленского, в том числе и в исполнении западных спецслужб. Как бы то ни было, все это не отменяет факта ужасной дикости произошедшего.

Это шок для любого цивилизованного существа — именно это пытался донести в Нью-Йорке до всего мира Сергей Лавров. Насколько получилось, расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Пресс-конференция российского министра иностранных дел в штаб-квартире ООН — это всегда событие. Поэтому от иностранных журналистов отбоя нет: все пространство занято репортерами, камерами, штативами.

Только в понедельник в Совбезе ООН Лавров обозначил тему атак украинцев на мирные российские города. И вот за несколько часов до пресс-конференции стало известно о новой трагедии: над Белгородской областью сбит Ил-76, он перевозил украинских военнопленных для обмена.

«После обстрела из зенитных орудий, украинская сторона заявила о своей очередной победе. <...> Но как только стало известно, что это был рейс, перевозивший военнопленных для обмена... сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения о своих победах», — подчеркнул Лавров.

Россия потребовала созвать экстренный Совбез. Вопрос от BBC: «А вы уверены, что мировое сообщество вам поверит?»

«Совершенно не волнует, поверит ли Запад», — ответил Лавров.

Журналистка все не успокаивалась. Требовала доказательств, что на борту Ил-76 были военнопленные.

«Замолчите и наслаждайтесь ответами», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Руками украинцев Запад воюет с Россией. Последние удары по мирным жителям Донецка наносились натовским калибром.

Запад относится к остальному миру как к колониям, где колонизатору можно все. Но «удушение» долларом, санкциями — эти приемы уже не работают.

«В детстве, когда мы гуляли после школы, всегда были ребята постарше, маленьких обижали, было обидно. Потом маленькие подрастали», — рассказал Лавров.

Понимая, что планы разгромить Россию провалились, американцы взялись за Ближний Восток. Стратегический союзник Вашингтона в регионе не оставил камня на камне в Газе.

«Я говорил много лет назад израильским коллегам: нерешенность государственного фактора — главный фактор пополнения рядов экстремистов», — напомнил Лавров.

За три дня работы в Нью-Йорке — переговорный марафон с коллегами со всего мира, два Совета безопасности. Логичный вопрос: что с американо-российскими отношениями.

«Уровень низкий. 120 человек. С семьями. Выбрали дату, когда нет прямого рейса в Москву. Несолидно это», — прокомментировал Лавров.

Именно поэтому все больше стран планеты стараются дистанцироваться от США и разговаривать с Россией, которая в гегемона никогда не играла.