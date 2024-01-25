«Чтобы утилизировать»: какие «чудо-вертолеты» Германия сбагрила на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Fellechner via www.imago; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

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Незалежной даже пришлось заплатить за устаревшую технику, говорит эксперт.

Украина имеет опыт использования списанной западной техники, вертолеты Sea King Mk41 не станут исключением. Об этом 5-tv.ru заявил военный политолог Андрей Кошкин.

Он отметил, что вертолеты из предыдущих поставок Великобритании использовались в спасательных целях. В этот раз старые образцы отдала Германия — при этом техника, несмотря на возраст, остается довольно надежной, говорит эксперт.

«Правда, они списали эту надежную машину уже со своих боевых средств. То есть они уже не рассчитывают на нее. Но при этом мы видим, что Mk41 должны послужить Украине. Не секрет, что Украине все передают на вооружение боевую технику, которая вышла из строя для того, чтобы утилизировать на поле боя», — заявил Кошкин.

Вертолет морально устарел по сравнению с современными образцами. При этом специалист подчеркнул, что Украина могла заплатить за эту партию определенную сумму денег.

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