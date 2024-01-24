Что происходит? Зеленский резко изменил график после крушения Ил-76

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Лидер Незалежной даже запретил назначать встречи для поздравлений его с днем рождения.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в запланированные мероприятия до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава государства отменил поездки в центральные области страны. Помимо этого, Зеленский запретил назначать на 25 января встречи для поздравлений его с днем рождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по факту удара ВСУ по самолету с украинскими военнопленными.

Однако председательствующая в Совбезе ООН Франция отказалась созывать срочное заседание по поводу сбитого террористами ВСУ самолета Ил-76. Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский считает, что Франция злоупотребляет своими полномочиями.