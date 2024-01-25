«Движется к победе»: стали известны фавориты премии «Оскар»

Фото, видео: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS; ВКонтакте / Николай Никулин / nikulinn; 5-tv.ru

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У Киллиана Мерфи есть конкурент. Кто же это?

Совсем скоро, 11 марта, состоится вручение премии «Оскар». Уже известны номинанты во всех категориях. Кинокритик Николай Никулин беседе с 5-tv.ru назвал фаворитов награды.

Лучший фильм

Эксперт считает, что лучшим фильмом безусловно будет картина «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана про американского ученого Роберта Оппенгеймера, который изобрел атомную бомбу в рамках проекта «Манхэттен».

Никулин отметил и фильм «Барби». Но режиссера Грету Гервиг не номинировали на личную награду.

«Оппенгеймер» вместе с «Барби» создали определенное событие, которое в результате называлось «Барбенгеймер», но «Барби», насколько я понимаю, имеет меньше шансов на какой-либо приз», — подчеркнул кинокритик.

Многие эксперты выделяют и другие картины, у которых есть все шансы побороться за номинацию «Лучший фильм». Это кино режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с актерами Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.

«Кино рассказывает про коренную Америку, про индейцев и это попытка исповедоваться, поплакать перед ними, проработать свою травму», — сказал эксперт.

Также среди номинантов можно выделить работу греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». В картине снялись актеры Эмма Стоун, Уиллем Дефо и Марк Руффало.

«Этот фильм — победитель Венецианского фестиваля и в принципе сюрреалистическая картина, которая не имеет никаких аналогов. И все те критики, которые выступали на Венецианском фестивале либо посмотрели уже в зарубежном прокате, говорят о том, что это нечто: такая смесь „Франкенштейна“, смесь фильмов Гондри и Сальвадора Дали. Получается что-то такое необычное», — сказал специалист.

Он назвал Лантимоса достойным режиссером, у которого за плечами много качественных картин. Пока что кинодел не получал крупных наград. Но как раз пришло время начать.

Но главным фаворитом безусловно остается «Оппенгеймер». Кинокритик объяснил почему.

«Это картина, которая рассказывает про создателей атомной бомбы. И это очень важное социальное высказывание Кристофера Нолана, который известен прежде всего тем, что он снимает блокбастеры, а не биографические драмы. И тут неожиданно Киллиан Мерфи, сыгравший одну из лучших своих ролей. Сама проблематика того, что человек, создавший атомную бомбу, мучается травмой. Ему мерещатся повсюду разрушения и атомный пепел, даже когда он вступает на различных конференциях. То есть это не фильм, восхваляющий великого ученого, а фильм, рассказывающий о социальной ответственности, когда ты создаешь оружие массового поражения», — отметил Никулин.

Кристофер Нолан давно заслужил личную статуэтку. Он снял, по мнению специалиста, лучшую экранизацию «Бэтмена», которая называется «Темный рыцарь». Помимо этого, среди его картин «Начало» с Леонардо Ди Каприо. В фильме главный герой перемещается по разным уровням сна людей.

Еще на его счету «Довод» с актерами Джоном Вашингтоном и Робертом Паттисоном. Фильм затрагивает работу со временем. И конечно же режиссер снял «Интерстеллар» с Мэттью Макконахи в главной роли. Специалист назвал это кино лучшей картиной про космос после «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика.

«И все это были массовые коммерческие картины, привлекающие огромное количество зрителей в кинозалы и вот поразительно — „Оппенгеймер“ в общем-то психологическая драма, не блокбастер, но она также привлекла огромное количество людей в кинотеатры, что достойно того, чтобы отметить проект», — сказал Никулин.

Своим мнением с 5-tv.ru поделился и кинокритик Сергей Сычев. Он также считает, что главную награду выиграет фильм «Оппенгеймер». У картины Нолана 13 номинаций. Бывает такое, что даже при таком количестве кино не выигрывает главной награды. Но это точно не тот случай.

«Он целенаправленно движется к победе, собирает все возможные награды везде где участвует и на „Золотом глобусе“ еще был какой-то шанс, что приз достанется Мартину Скорсезе за „Убийцы цветочной луны“, но уже после того, как даже на „Золотом глобусе“ „Оппенгеймер“ победил стало ясно, что только он может претендовать на главную награду», — сказал специалист.

Лучшая мужская роль

Главным фаворитом в этой категории является актер Киллиан Мерфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера.

Еще на премию номинирован актер Брэдли Купер, исполнивший роль американского композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро». Звезда «Мальчишника в Вегасе» виртуозно и хорошо вошел в образ. Но картина получила много критики и Голливуд собирался ее бойкотировать. Все из-за того, что Купер использовал накладной большой еврейский нос. В этом есть подозрение на антисемитизм.

Одним из тех, кто сможет составить конкуренцию Киллиану Мерфи, может стать актер и комедиант Пол Джаматти. Кинокритик Никулин подчеркнул, что роль в фильме «Оставленные» — одна из лучших в карьере юмориста.

«Это что-то вроде такой современной версии „Общества мертвых поэтов“ про очень скверного, вредного преподавателя, который остается на рождественские каникулы с не менее вредным учеником, и они вынуждены друг друга терпеть, а затем помириться и понять друг друга. Милая рождественская трагикомедия, где Пол Джаматти сыграл хорошую роль, но просто не лучше Киллиана Мерфи, во всяком случае по уровню разговоров, ажиотажа. Я думаю, что Киллиан Мерфи — номер один. Но единственный его конкурент — это Пол Джаматти», — сказал специалист.

У «Оппенгеймера» почти во всех номинациях, конечно, есть конкуренты, но они скорее всего просто для галочки, уверен кинокритик Сергей Сычев.

«Я думаю, что существенная часть актерских призов, в том числе за „Лучшую мужскую роль“ уйдут тоже „Оппенгеймеру“ соответственно „Лучшую мужскую роль“ получит Киллиан Мерфи. Здесь скорее всего будет полный букет и „Лучший актерский приз“ и „Лучшая режиссура“ и „Лучший фильм“. Все уйдет Кристоферу Нолану и его продюсеру. Поэтому я думаю, что нужно ждать именно такого исхода событий. Но если будет не так, то я думаю, что мы все будем очень удивлены», — отметил эксперт.

Лучшая женская роль

Николай Никулин уверен, что награду в этой номинации заберет актриса Эмма Стоун, которая сыграла в фильме «Бедные-несчастные»

«Эмма Стоун получит приз за „Лучшую женскую роль“. Тут не может быть никаких сомнений», — заявил специалист.

Он считает, что у Эммы Стоун вообще нет никаких конкурентов. Он отметил работу немецкой актрисы Сандры Хюллер. Она снялась в фильме «Анатомия падения». Бывало и такое, что «Оскар» выигрывали иностранные актеры, но как правило, они все играли в фильмах, снятых на английском языке. А вот Хюллер в фильме говорит на немецком и французском языках. То, что она выдвинута на «Лучшую женскую роль» уже большое достижение. Но победа, скорее всего, все равно достанется Эмме Стоун.

Лучший режиссер

Главный фаворит в этой номинации Кристофер Нолан, но Никулин объяснил, что не все так просто.

Девять из десяти киноведов скажут, что лучшая режиссура — это лучшее кино. Но в премии «Оскар» существуют две разные номинации. Такое изменение появилось в эпоху золотого Голливуда. Тогда режиссеры были в прямом смысле наемными рабочими. И награду в номинации «Лучший фильм» получали продюсеры или компании, которые наняли кинодела.

Сейчас же режиссер находится у руля всего процесса. Благодаря этому награда, которая появилась как пережиток прошлого, сейчас позволяет отметить два хороших фильма.

«Иными словами, например, можно либо „Оппенгеймеру“ дать „Лучший фильм“, а лучшим режиссером назвать Лантимосу или Скорсезе. Или наоборот. Просто, чтобы никого не обижать», — сказал эксперт.

Кинокритик Сергей Сычев считает, что «Лучший режиссер» все-таки уйдет Кристоферу Нолану. И на этой почве в Голливуде уже разгорается скандал. Дело в том, что режиссера «Барби» Грету Гервиг не номинировали на награду. Из-за этого многие считают членов Американской киноакадемии сексистами и шовинистами, которые не признаю женщин-режиссеров.

Сычев считает, что это может внести свои коррективы в распределение призов. Ведь если на Западе обвиняют в сексизме, то от этого очень трудно отмыться. С режиссерской точки зрения фильм «Барби» также интересен, как и «Оппенгеймер».

«Здесь надо подождать, когда Гильдия режиссеров Америки объявит своего лауреат, когда будет вручать свой отраслевой приз. И если там вдруг окажется Мартин Скорсезе, то тогда можно о чем-то подумать. А он кстати тоже очень заслуживает», — отметил кинокритик.

Лучшая мужская роль второго плана

За второстепенную роль весьма велики шансы побороться у актера Райана Гослинга, который сыграл Кена в фильме «Барби».

Лучший фильм на иностранном языке

Явный фаворит в этой категории — французский фильм «Анатомия падения». Картина уже получила приз на Каннском фестивале.

Номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Французская детективная драма «Анатомия давления». По сюжету муж популярной писательницы Сандры Войер найден мертвым с открытой раной головы. Женщина становится главной подозреваемой, а ключевым свидетелем стал ее 11-летний сын, у которого серьезные проблемы со зрением.

Фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро «Убийцы цветочной луны». История разворачивается после Первой мировой войны. Отслуживший во Франции поваром Эрнест Беркхарт приезжает в штат Оклахома. Здесь группа индейцев внезапно разбогатела благодаря обнаружению нефти на своей земле.

В Оклахоме живет дядя Беркхарта по прозвищу Король. Он дружит с индейцами и убеждает племянника пожениться на коренной американке, чтобы богатства перешли к нему. Но чтобы дойти к желаемому исходу, необходимо пойти на многие жертвы.

Биографический фильм от Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Кино рассказывает про физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе Манхэттенского проекта.

Картина от Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». В фильме девушка покончила с собой из-за жестокого мужа. Но один ученый решил спасти несчастную. Он пересадил ей мозг ее же новорожденного ребенка.

«Зона интересов». История рассказывает про коменданта, который работает в концлагере Освенцим. А прямо за стенами этого ужасного места находится его вилла. Дома он вместе с женой растит детей и планирует счастливое будущее.

Драматическая комедия «Американское чтиво» рассказывает про известного писателя и профессора литературы Телониуса «Монка» Эллисона. Его критикуют за то, что его работы «недостаточно черные». Он попытался завоевать внимание аудитории. Анонимно Эллисон написал роман, вобравший в себя все стереотипы о темнокожем населении США. Книга моментально становится сенсацией и ему пришлось мириться с масштабными последствиями.

Комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом также номинирована на лучший фильм. Картина рассказывает про вымышленное государство Барбиленд. Главная героиня живет в идеальном мире, но оказывается не все так просто.

Также среди номинантов на лучший фильм оказалась драматическая комедия «Оставленные». Картина рассказывает о том, как преподавателю с своенравным характером пришлось провести рождественские праздник вместе со студентом, который также имеет дурные наклонности.

Биографический фильм с Брэдли Купером про композитора Леонарда Бернстайна «Маэстро» тоже удостоился номинации на премию «Оскар».

Еще в категории «Лучший фильм» номинировали картину «Прошлые жизни». Девушка по имени Нора была влюблена своего лучшего друга. Однажды связь между ними прервалась. Нора уехала из города, обзавелась мужем и построила карьеру писательницы в Нью-Йорке. Но неожиданно для нее тот самый лучший друг появился на горизонте. У них есть неделя, чтобы понять, кто они друг для друга.

Номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер»

Режиссера Жюстин Трие номинировали на награду за фильм «Анатомия падения». Ее фильм удостоился награды на Каннском фестивале.

Мартина Скорсезе также поборется за приз. Он снял фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ди Каприо и Робертом де Ниро. На счету режиссера множество известных картин. Например, «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых», «Банды Нью-Йорка». Он уже имеет «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Отступники».

Явным фаворитом на награду является режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан. Почти каждый фильм кинодела собирает народ в кинотеатрах. Регулярно его картины номинировали на престижные награды. А недавно картина собрала целый ворох статуэток «Золотой глобус».

Йоргос Лантимос снял картину «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун в главной роли. На счету греческого кинодела фильмы «Лобстер» и «Фаворит».

Джонатан Глейзер номинирован на награду «Лучшему режиссеру» за фильм «Зона интересов».

Номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль»

Среди номинантов Пол Джаматти за игру в фильме «Оставленные». У него уже есть три «Золотых глобуса», но заветную статуэтку «Оскар» он так и не получил.

За работу в «Американском чтиве» на премию номинирован Джеффри Райт.

В биографической картине «Маэстро» снялся Брэдли Купер. Он известен зрителям по ролям Фила в «Мальчишнике в Вегасе», енота Ракеты в «Стражах галактики» и Эдди Морра в «Областях тьмы».

На «Оскар» номинировали актера Колмана Доминго за фильм «Растин». Многие фанаты сериалов могут узнать его по игре в «Бойтесь ходячих мертвецов». В картине про зомби-апокалипсис он исполнил роль Виктора Стрэнда.

Естественно, на награду номинировали Киллиана Мерфи за фильм «Оппенгеймер». Многие его знают по главной роли Томаса Шелби в сериале «Острые козырьки». Также он снимался в «28 дней спустя» и «Темном рыцаре». Актер уже выиграл «Золотой глобус» за роль Роберта Оппенгеймера.

В молодости Мерфи хотел стать адвокатом. Но его жизнь перевернул студенческий театр. Сначала он его посещал просто, чтобы занять себя. В итоге он влюбился в карьеру актера и решил посвятить себя ей.

Лучшая женская роль

За фильм «Дайна Найэд» актрису Аннетт Бенинг номинировали на заветную награду. Она известна зрителям по игре в сериале «Клан Сопрано» и в фильме «Смерть на Ниле». В 2006 году актриса получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Лили Гладстоун сыграла в фильме «Убийцы цветочной луны» Молли Буркхарт. Она уже забрала «Золотой глобус» за эту роль.

Немецкая актриса Сандра Хюллер — единственная звезда иностранного фильма, которая удостоилась чести быть номинированной на самую почетную награду в мире кино. Актриса сыграла во французской картине «Анатомия падения».

За роль в фильме «Маэстро» Кэри Маллиган номинировали на «Оскар». Она известна по роли в фильмах «Драйв» и «Великий Гэтсби».

Эксперт в сфере кино Николай Никулин назвал главной фавориткой номинации «Лучшая женская роль» Эмму Стоун за роль в фильме «Бедные-несчастные». У актрисы уже есть заветная статуэтка за мюзикл «Ла-Ла Ленд». При этом зрители ее знают по ролям Ханны в картине «Эта дурацкая любовь», Круэллы в одноименном фильме, Сэма в «Бердмэне», Гвен Стейси в «Новом Человеке-пауке» и Вичиты в «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

Номинанты на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана»

В этой категории развяжется настоящая борьба. Ведь явного фаворита нет. Один из претендентов Стерлинг К. Браун за роль в «Американском чтиве». У него есть «Золотой глобус» за сериал «Это мы».

Борьбу ему навяжет Роберт де Ниро. Он номинирован за «Убийцы цветочной луны». У Де Ниро есть два «Оскара» за съемки в «Бешеном быке» и «Крестном отце 2». Этот актер известен и по другим своим ролям. Он снимался в «Славных парнях» (1990), «Ирландце» и в «Знакомстве с родителями».

На награду также номинировали Роберта Дауни-младшего за роль в «Оппенгеймере». Многим он известен, как Железный человек в киновселенной Marvel. Еще актер снимался в детективе «Зодиак», комедии «Впритык», а за сериал «Элли МакБил» он получил «Золотой глобус». Эту же награду он выиграл за роль Шерлока Холмса в одноименном фильме. И совсем недавно его наградили третьим «глобусом» за «Оппенгеймера».

За роль Кена в фильме «Барби» номинировали на «Оскар» Райана Гослинга. У героя мемов есть «Золотой глобус» за главную роль в картине «Ла-Ла Ленд». Также он снимался в фильме «Драйв», «Бегущий по лезвию 2049», «Дневнике памяти» и в «Славных парнях» (2016).

И последним претендентом в номинации «Лучший актер второго плана» стал Марк Руффало за фильм «Бедные-несчастные». Многие его знают, как Халка в киновселенной Marvel. Также он играл Чака в «Острове проклятых» и Дилана Родса в «Иллюзии обмана».

Номинация на премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана»

За роль в «Дайана Найэд» номинировали Джоди Фостер. У нее есть два «Оскара» за игру в фильмах «Молчание ягнят» и «Обвиняемые».

Давайн Джой Рэндольф номинировали за фильм «Оставленные». За эту роль она уже получила «Золотой глобус».

Актриса Америка Феррера также получила свою номинацию. Все благодаря фильму «Барби». В 2007 году она выиграла «Золотой глобус» за сериал «Дурнушка Бетти». Также она может быть известна зрителю по игре в фильме «Патруль».

Даниэль Брукс тоже поборется за «Оскар». Такую возможность ей подарила роль в фильме «Цвет пурпурный». Она известна зрителю по ролям в сериалах «Миротворец» и «Оранжевый — хит сезона».

И за роль в «Оппенгеймере» номинацию получила Эмили Блант. Многие ее знают по съемкам в картине «Дьявол носит Prada».