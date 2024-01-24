«Он не такой умный»: в США сравнили Лаврова и Блинкена

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Какое заявление сделала экс-аналитик Пентагона?

Глава МИД Сергей Лавров отличается высоким уровнем образованности и честности. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявила экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски.

«Лавров, конечно, хорошо проинформирован. <…> Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями», — сказала она.

Подполковник при этом отметила, что госсекретарь США Энтони Блинкен не всегда подготовлен на уровне. Более того, американский дипломат не может должным образом отвечать на вопросы журналистов, считает аналитик.

Блинкен не такой умный, как Лавров, но он мог хотя бы честно отвечать, добавила Квятковски. В ходе выступлений госсекретарь своим поведением показывает всему миру слабость, подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу.