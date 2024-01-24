Раскрыты имена украинских военнопленных с борта разбившегося Ил-76

Фото: ТАСС

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Россия собиралась вернуть на Украину 65 боевиков.

Раскрыты имена военнопленных ВСУ, которые погибли при крушении самолета Ил-76 под Белгородом. Списком из 65 боевиков поделилась Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

Российская сторона доставляла боевиков на обмен. Однако около 11:00 по московскому времени борт был атакован. Пилоту удалось увести падающую машину от деревни. Это позволило избежать большего числа жертв. Однако среди тех, кто находился на борту, не выжил никто.

Помимо военнослужащих на борту также находились трое сопровождающих и шестеро членов экипажа. Ряд украинских СМИ подвергли критике список, опубликованный Симоньян. По их словам, часть боевиков уже была обменяна ранее. Однако те журналисты, которые попытались дозвониться до якобы обменянных ранее военных, сделать этого не смогли.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ прокомментировали крушение Ил-76 в Белгородской области. По словам российских дипломатов, происшествие продемонстрировало преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве.