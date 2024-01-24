Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дронов ВСУ в небе Брянской области
МО РФ: силы ПВО уничтожили минимум четыре дрона ВСУ над Брянской областью
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Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА провалилась.
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.
Губернатор добавил, что, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.
По данным Минобороны РФ, над территорией Брянской области уничтожены три беспилотника.
Около 22:00 по московскому времени над Брянской областью уничтожен еще один украинский беспилотник, уточнили в Минобороны.