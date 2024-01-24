Мамаева сравнила Боню после пластики с пришельцем из «Людей в черном»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Скандал между двумя звездами получил продолжение.

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана не в первый раз укалывает скандально известную телеведущую Викторию Боню. Внешность экс-участницы «Дома-2» не дает покоя многим — она не жалеет свое тело и постоянно ложится под нож хирургов, выставляя это напоказ.

Не так давно Мамаева уже высмеивала Боню в социальных сетях. Хирург звезды обнародовал фотографии последней без фотошопа — увидев кадры, модель не упустила возможности намекнуть, что телеведущая воспользовалась бартером и врала, что у нее все свое.

Так и на этот раз новая дорогостоящая пластическая операция Бони не оставила равнодушной Мамаеву. В своем блоге она опубликовала отрывок из фильма «Люди в черном»: в ролике был момент, где пришелец натягивает свою кожу.

«У тебя кожа провисла», — говорит женский персонаж и падает в обморок.

Фото: Кадр из к/ф «Люди в черном», реж. Барри Зонненфельд, 1997 г.;

Мамаева сопроводила кадры стикером с изображением лица Бони. Вероятно, она намекала на обвисший характер кожи звезды.

Модель вообще с интересом наблюдает за преображениями знаменитостей — она в этом деле эксперт. Бывшая жена футболиста даже выпускала шоу, посвященное эстетической медицине — в проекте Мамаева показывала подписчикам мир, где легко заблудиться в погоне за красотой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирург Бони рассказал, зачем она сделала пластику.