В МИД РФ выступили с заявлением по крушению Ил-76 в Белгородской области

Дарья Евстрахина 59 0

МИД РФ решительно осудило теракт киевского режима в Белгородской области

В МИД РФ выступили с заявлением по крушению Ил-76 в Белгородской области

Фото: ТАСС

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Случившееся с самолетом в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве.

В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) выступили с заявлением по теракту в Белгородской области. Случившееся с самолетом Ил-76 в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. Официальный текст заявления ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

В Киеве начали отрицать свою причастность к этому чудовищному преступлению сразу, как стало известно, что самолет перевозил военнопленных ВСУ. Это является главным признаком очередного злодейства Зеленского, так как киевский режим прекрасно знал о том, что готовится обмен военнопленными.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.

Новости партнеров

Новости СМИ2