В МИД РФ выступили с заявлением по крушению Ил-76 в Белгородской области
МИД РФ решительно осудило теракт киевского режима в Белгородской области
Фото: ТАСС
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Случившееся с самолетом в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве.
В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) выступили с заявлением по теракту в Белгородской области. Случившееся с самолетом Ил-76 в очередной раз показывает преступную сущность неонацистской диктатуры в Киеве. Официальный текст заявления ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.
В Киеве начали отрицать свою причастность к этому чудовищному преступлению сразу, как стало известно, что самолет перевозил военнопленных ВСУ. Это является главным признаком очередного злодейства Зеленского, так как киевский режим прекрасно знал о том, что готовится обмен военнопленными.
Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры с места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области.