Год комфорта и удобства: названы модные антитренды 2024-го, которые удивят

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На что обратят внимание ведущие мировые дизайнеры в новом сезоне?

Каждый год мир моды диктует, что носить в новом сезоне. А еще существуют так называемые антитренды, которые настоящие модники ни в коем случае себе не позволят.

Стилист-имиджмейкер Мария Куликова в беседе с изданием Газета.ру рассказала о модных антитрендах 2024 года. По словам специалиста, главным антитрендом текущего года является одежда из синтетических материалов.

«Советую склоняться к выбору натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк, шерсть. Дизайнеры будут использовать их для создания одежды, обуви и аксессуаров», — говорит стилист.

Кроме того, в будущем сезоне в моду войдет одежда без сложных принтов и деталей, зато она будет многофункциональная и лаконичная. Потеряют актуальность тяжеловесные пуховики в пол, равно как и слишком пестрые образы.

Популярны будут бежевый, серый, коричневый и зеленый цвета. Вообще, 2024-й в мире моды станет годом комфорта и удобства.

«Одежда будет создаваться с учетом потребностей потребителей и будет сочетать в себе стиль и практичность», — резюмирует Куликова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ковры на стенах и обои в цветочек вошли в тренд 2024-го.