Вместо паники: как провести время в пробке с пользой

Фото: www.globallookpress.com / Olaf Krüger

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Автомобильные заторы в России не редкость, особенно это касается крупных городов. Однако именно в плотном трафике можно найти минутку «на себя».

Жители российских городов порой проводят в пробках много времени, которое, естественно, жалко терять. Как потратить его с пользой, в беседе с NEWS.ru рассказала психолог Маргарита Алексеева.

По словам специалиста, прежде чем паниковать, что вы из-за пробки опаздываете, например, на деловую встречу, стоит подумать: а вдруг технические средства помогут выйти из непростой ситуации, ведь совещание или важную беседу порой можно провести по видеосвязи.

К том же, в пробке можно заняться разными полезными вещами, главное — не отвлекаться от дороги. Среди них — дыхательные упражнения, которые, кстати, также способствуют успокоению. И физические упражнения, хоть и в сидячем положении, тоже лишними не будут: можно размять суставы на руках и ногах.

«Если высока вероятность, что в ближайшие минут 40-60 пробка не начнет двигаться, включите фильм. Но не новый и точно не с захватывающим сюжетом. Вы переключите все внимание на фильм, и, если ситуация изменится, может быть, будет трудно сразу включиться в движение. Точно не ужасы и не триллер. С аудиокнигой то же самое», — говорит Маргарита Алексеева.

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