Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Ученый считал, что раньше люди жили намного дольше по ряду причин.

Директор Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александр Кудрявцев был уволен по решению Минобрнауки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин», — говорится в заявлении.

Уточняется также, что решение было согласовано с РАН.

Причиной увольнения стали заявления Кудрявцева. На одной из международных научных конференций он выдвинул версию о том, что люди раньше жили более 900 лет. Темпы продолжительности жизни, по его мнению, снижается после «всемирного потопа». Кроме того, Кудрявцев заявил о связи генетических заболеваний с личными и родовыми грехами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские СМИ заявили о древних сибирских вирусах, таящихся в вечной мерзлоте Арктики. Они, по мнению ученых, могут вырваться на свободу из-за глобального потепления. Тогда человечество столкнется с новой пандемией.