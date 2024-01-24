Автобус наехал на толпу людей в Петербурге
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Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Полиция начала проверку в результате инцидента. Есть пострадавшие.
В Санкт-Петербурге автобус наехал на толпу людей и врезался в остановку. Происшествие случилось на пересечении улицы Наличной и Беринга. В Министерстве внутренних дел (МВД) сообщили, что начали проверку инцидента.
В результате аварии пострадали пять человек, двух из них автобус подмял под себя. Чтобы достать людей, пришлось задействовать автомобильный кран.
На место ЧП направлены сотрудники ГИБДД.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что снежный циклон парализовал жизнь Петербурга. Жители Северной столицы вынуждены просыпаться намного раньше, чтобы добраться на работу или учебу.