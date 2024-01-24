День Татьяны и студентов: что категорически нельзя делать 25 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин

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Есть определенные запреты, которые помогут не спугнуть удачу в этот праздник.

Уже завтра в России отмечается один из самых любимых в народе праздников — Татьянин день. К тому же на 25 января выпадает День студента. Что категорически нельзя делать в этот день, рассказал сайт URA.RU.

История праздника

Татьянин день отмечается каждый год, а его дата пришла еще из старых православных календарей. День студента тоже может похвастаться своим древним происхождением. Он уходит корнями еще в XVIII век, когда по указу императрицы Елизаветы Петровны 25 января 1755 года был основан Московский университет.

Татьянин же день назван так в честь святой Татианы Римской. Она жила в Риме почти две тысячи лет назад и всю жизнь посвятила вере в Бога и заботе о больных. Она стала жертвой гонений на христиан и подверглась страшным пыткам, а после была казнена вместе со своей семьей. Через девять лет после смерти она была признана святой, и с тех самых пор православные и католики по всему миру отмечают день ее памяти.

Изначально в совпадении двух праздников никто не усмотрел ничего необычного, однако в 1791 году, после открытия при МГУ храма Мученицы Татианы, студенты решили связать два памятных дня и приняли святую Татьяну, как свою покровительницу. Как гласит поверье — она помогает молодым ребятам в учебе и сдаче экзаменов.

Что нужно сделать в Татьянин день

По традиции, 25 января необходимо посетить храм, помолиться святой Татьяне и попросить помощи с обучением или в личной жизнью. После этого следует устроить роскошное вечернее застолье и чаепитие вместе с ректором. Сегодня обычаи немного поменялись, поэтому в честь праздника устраиваются концерты, ярмарки и соревнования. А в МГУ, традиционно за 40 дней до Дня студента варят медовуху, которую ректор вместе со студентами откроет в день торжества.

Одной из самых забавных традиций в Татьянин день является взмах зачетной книжкой из окна с криком: «Халява, приди!». На последней странице зачетки также часто рисуют домик с трубой и дымом.

Что нельзя делать в Татьянин день

А вот нельзя в Татьянин день ругаться и ссориться, а также допускать бардака в доме. Накануне праздника стоит привести дом в порядок, чтобы встретить его в чистоте. Отмечать День студента стоит на улице и в кругу друзей, чтобы радостная атмосфера праздника способствовала успеху в учебе.