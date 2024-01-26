🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 26 января, надо подтягивать хвосты по работе и завершать различные дела — как профессиональные, так и в личной жизни. Полезное время проводить переговоры, возобновлять старые контакты, а также мириться со своими врагами. Все это добавит плюсик к вашей карме.

♈ Овны

Не стоит наваливать на себя множество задач. Наоборот, стоит отказаться от важных дел и перезагрузить мозг, отдохнуть. Возможно, в этот день вы заметите подсказки судьбы или знаки Вселенной — постарайтесь интерпретировать их правильно, опираясь на интуицию. Также сегодня вы можете получить неплохое предложения — обязательно соглашайтесь, ведь оно изменит ваше будущее.

Космический совет: пришло время затеять ремонт или сделать перестановку мебели. Тщательно планируйте бюджет.



♉ Тельцы

Сегодня вы можете выдохнуть и завершать дела, за которые вы взялись уже очень важно. Возможно, в этот день вам откроется какая-то тайна, найдется ответ на вопрос, который волновал уже очень давно. Поэтому старайтесь подслушивать чужие разговоры, искать информацию и смотреть по сторонам — звезды могут послать вам знак. На личном фронте лучше не рисковать — можете спугнуть потенциального партнера.

Космический совет: подумайте о состоянии своего здоровья. Сегодня вы будете выглядеть максимально привлекательно.



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♊ Близнецы

Спорить с кем-то сегодня равно тратить время зря — ваш собеседник вряд ли сможет принять вашу точку зрения. Поэтому откажитесь от идеи переубедить кого-то. Лучше начните приятный разговор с близкими и любимыми людьми — они поднимут ваше настроение. Также полезно в этот день слушать внутренний голос — он подскажет вам верное решение и направит по правильному пути.

Космический совет: отличный момент для романтического ужина или отдыха вместе с любимыми после работы.

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♋ Раки

Не бойтесь говорить о своих идеях и планах — кто-то может подкорректировать их, кто-то поддержать или вовсе проспонсировать. Старайтесь чаще общаться с новыми людьми — сегодня вы можете найти не только единомышленников, но и верных друзей. Также полезно в этот день чаще расслабляться и меньше работать (особенно физически), иначе обострятся хронические болезни.

Космический совет: будьте внимательнее к советам окружающих. Избегайте конфликтов и агрессии.

♌ Львы

Сегодня вас кто-то разочарует, но, прежде чем рвать отношения, стоит найти больше информации и посмотреть на ситуацию со всех сторон. Возможно, вы многого не знаете. Также в этот день вам может крупно повезти, поэтому будьте активны и инициативны и хватайтесь за возможности, которые видите. Кроме того, может выпасть шанс завершить сложный проект, который вы не можете сдвинуть с места уже очень давно.

Космический совет: не пейте алкоголь сегодня, есть риски переборщить. Лучше займитесь домашними делами.

♍ Девы

Сегодня вам жирно везет, поэтому будьте активны и инициативны, беритесь за сложные дела и назначайте встречи — все закончится благополучно. Вообще, почти все в этот день получается у вас хорошо и быстро, поэтому старайтесь успеть сделать как можно больше дел — так вы сможете разгрузить всю неделю. Также полезно проводить работу над ошибками — корректируйте, перезагружайте и извиняйтесь.

Космический совет: скоро получите много денег. Опыт в работе сыграет вам на руку. Наберитесь сил.

♎ Весы

Сегодня из колеи вас может выбить абсолютно все. Постарайтесь не усложнять дела, отключать эмоции и подходить к решениям проблем с холодной головой. Тревожность и стресс полезно снижать спортом, сладостями и общением, иначе уже к вечеру вы будете выглядеть как живой комок нервов. Также звезды советуют подтянуть свои профессиональные знания — белые пятна не дают вам двигаться дальше по карьерной лестнице.

Космический совет: сходите на прогулку с вашей половинкой, чтобы восстановить душевное равновесие.

♏ Скорпионы

Важные дела стоит отложить на завтра, а сегодня заняться тем, что выходит у вас лучше всего. Проведите этот день в гармонии с самим собой, чтобы настроиться позитивно на сложную рабочую неделю. Также полезно сейчас прислушиваться к чужому мнению — возможно, вам не дадут ценный совет, но натолкнут на какой-то альтернативный вариант или интересную идею.

Космический совет: аккуратнее с новыми свиданиями, есть риск выбрать не того человека. Не обижайтесь на родственников.

♐ Стрельцы

С самого утра ваш мозг работает на высоких оборотах, и поставляет вам только гениальные идеи. Если не можете запомнить их, то обязательно запишите, чтобы ничего не забыть. Также полезно сегодня знакомиться и общаться — это повысит ваше настроение и зарядит позитивом на всю неделю. А вот работать в этот день противопоказано — нагрузка может ударить по здоровью.

Космический совет: не конфликтуйте и не обижайтесь ни на кого. Сегодня придется играть по чужим правилам.

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♑ Козероги

Сегодня вам крупно везет и выстреливают даже те дела, на которые вы не рассчитывали. Полезно в это время быть инициативным, чтобы начать на волне удачи очень важные проекты и задачи. Также стоит назначить встречи со сложными партнерами — они закончатся в вашу пользу. Звезды уверены, что судьба или кто-то конкретный преподнесет вам подарок, и очень важно отнестись к нему серьезно — он может изменить будущее.

Космический совет: работайте усерднее, судьба за это вас вознаградит. Прошлый опыт пойдет на пользу.

♒ Водолеи

Сегодня виртуальный мир может дать больше реального — новые вебинары, знакомства и разные мнения. Но стоит проявлять дипломатичность в сложных вопросах, чтобы не разжечь конфликт с незнакомцами. Также звезды говорят, что в этот день вы можете получить интересные предложения, и прежде чем принять их, подумайте, справитесь ли вы с нагрузкой, сможете ли довести до логического конца все задачи.

Космический совет: есть вероятность расставания с любимым человеком. Держите себя и свои эмоции в узде.

♊ Рыбы

Прежде чем рискнуть сегодня, задайте себе вопрос: «Не многим ли я жертвую?». Если окажется, что вы прилагаете слишком много усилий, то, возможно, лучше отказаться от той или иной идеи. Также в этот день не стоит делегировать кому-либо что-либо — скорее всего вас подведут. Звезды говорят, что общаться сейчас тоже будет сложно, поэтому проводите больше времени в одиночестве.

Космический совет: решите по максиму все накопившиеся проблемы, потом на это не будет времени.

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