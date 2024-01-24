«Акт безумного варварства»: МИД РФ о причастности ВСУ к крушению Ил-76

Фото: 5-tv.ru

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На борту находились, в том числе, пленные боевики киевского режима. Однако какие-либо договоренности теперь под вопросом.

Киев совершил акт безумного варварства, сбив борт Ил-76 в Белгородской области, эти действия теперь полностью поставили под сомнения какие-либо договоренности между Россией и Украиной. Так высказались в МИД РФ о катастрофе, случившейся сегодня.

«Они нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения, и „пустили в расход“ своих же сограждан», — написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Посол также подчеркнул, что это чудовищное преступление поставило под сомнение «вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей, и в каких угодно форматах». Как отметил дипломат, у России не остается сомнений в том, что киевский режим способен нарушить любые свои гарантии.