«Акт безумного варварства»: МИД РФ о причастности ВСУ к крушению Ил-76 под Белгородом

В МИД РФ назвали варварством атаку ВСУ на самолет Ил-76 в Белгородской области

Фото: 5-tv.ru

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На борту находились, в том числе, пленные боевики киевского режима. Однако какие-либо договоренности теперь под вопросом.

Киев совершил акт безумного варварства, сбив самолет Ил-76 в Белгородской области, что ставит под сомнения какие-либо договоренности между Россией и Украиной. Так катастрофу прокомментировали в МИД РФ.

«Киев совершил акт безумного варварства демонстрирующего полное пренебрежение, к человеческой жизни. Они нарушив договоренности, убили наших летчиков и бойцов сопровождения, и „пустили в расход“ своих же сограждан», — написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что преступление ставит под сомнение «вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей, и в каких угодно форматах». По словам Мирошника, нет сомнений в том, что киевский режим способен нарушить любые свои гарантии.

Посол также добавил, что следствие обязательно установит причины катастрофы с Ил-76, а ответственность «настигнет всех».

В Минобороны РФ 24 января сообщили, что самолет Ил-76 потерпел крушение при выполнении планового полета. На его борту находились 65 пленных боевиков киевского режима, которых перенаправляли для обмена. Также в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

К месту катастрофы были направлены оперативные службы, а также специальная комиссия для установления причин крушения.

Украинские СМИ же сообщили, что самолет был сбит боевиками киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все, кто находился на борту Ил-76, погибли при крушении в Белгородской области.