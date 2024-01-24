«Эти процедуры»: пластический хирург раскрыла секреты молодости Валерии

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Специалист не сомневается — знаменитая певица затрачивает немало средств и времени, чтобы поддерживать свою красоту.

Народная артистка России вечно молодая Валерия — наш ответ Голливуду. Певице удается в 55 лет сохранять стройную, подтянутую фигуру и свежесть лица.

Мать троих детей сама выглядит как девочка — на ее лице практически нет признаков старения. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова с профессиональной точки зрения оценила внешность певицы в беседе с изданием «Страсти».

Эксперт по фото звезды попыталась раскрыть секрет ее моложавости. Она уверена, что певица тратит много времени и средств на уход за собой. По ее словам, не обошлось и без косметологии. Имеют место быть различные инъекции, например, коллагена.

«Со слов самой Валерии и по фотографиям, очевидно, что она делала эндопластику — процедуру, которая нацелена на более гармоничные пропорции лица. Эти изменения коснулись и формы ее носа, что ей очень и очень к лицу», — считает Байрамукова.

У Валерии типаж «женщины-дюймовочки». У нее мелкие аккуратные и правильные черты лица. Кожа тонкая и пергаментовидная. Тип старения-мелкоморщинистый.

Обычно у такого типажа не бывает выраженного птоза или второго подбородка. Брыли обычно появляются в виде жгутов, а платизма гипертрофирована.

Для типажа Валерии характерно преждевременное старение шеи. Поэтому инъекции в этой области пропускать не стоит. А также необходимы процедуры, делающие кожу более эластичной. Это могут быть аппаратные методики: например, радиоволновой лифтинг или микроигольчатый.

«Обычно в силу того, что подкожного жира очень мало, и лицевые мышцы не объемные, то часто возрастные изменения проявляются в виде дефицита ткани. Соответственно, дефицит ткани легко, быстро и с хорошим видимым моментальным эффектом исправляется аугментацией дермальными филлерами. Если оценивать внешность Валерии, то можно сказать, что она этим и пользуется — очень умеренно, точечно, умело, без переборов и без излишнего утяжеления ткани», — считает дерматолог-косметолог.

А насчет фигуры можно сказать, что это — регулярный спорт и здоровый образ жизни. Известно, что Валерия также увлекается йогой.

Эксперт предлагает звезде продолжать в том же духе. И не прекращать делать уходовые процедуры: неинвазивные — раз в две недели, инвазивные — раз в месяц-два.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певицу Валерию не устраивает в муже Иосифе Пригожине.