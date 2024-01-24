Так напился, что затопил квартиру: как Кудрявцева будет делить имущество с мужем

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Пара была вместе 11 лет. Но, как известно, алкоголь может разрушить и более длительные союзы.

Телеведущая Лера Кудрявцева разводится со своим молодым мужем хоккеистом Игорем Макаровым после 11 лет брака.

Эта новость вторую неделю шокирует общественность, ведь всем казалось, что этот союз один из самых крепких в российском шоу-бизнесе. KP.RU провели расследование и выяснили, как могут поделить имущество супруги в случае окончания бракоразводного процесса.

Друзья знаменитостей уверены, что делить имущество телеведущая и хоккеист не будут. Дело в том, что, по слухам, еще несколько лет назад пара решила — если все же дело дойдет до развода, то их общий загородный дом на Рублевке достанется дочери Маше. Лера очень любит этот коттедж и называет его «домиком в деревне».

Домик, правда, похож больше на особняк — он выполнен в стиле модерн в бежевых и кремовых цветах.

«Дом мы купили готовый. Ремонт не нужен, но буду менять кое-что из мебели и забор», — рассказывала телеведущая в интервью на одном из федеральных телеканалов.

У хоккеиста есть и так квартира в Москве, которая не считается нажитой совместно в браке. В самом крайнем случае, он вернется туда. А вот Лера спокойно переместится в свои собственные апартаменты на Красной Пресне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева подогрела слухи о воссоединении с мужем. Пост о расставании с супругом был опубликован намеренно.

В эфире федерального телеканала Кудрявцева честно призналась, что не ругалась с Игорем, и они просто решают семейную проблему.

Любящая жена хотела спасти супруга от губительной зависимости. Она специально выставила пост на всеобщее обозрение.