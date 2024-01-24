Перекись водорода и другие средства: как избавиться от плесени в доме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; Личный архив Алексея Меньшикова; 5-tv.ru

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В чем же самая частая причина появления грибка в квартире? И каким категориям людей смертельно опасно такое «соседство»?

Плесневый грибок — неприятная проблема, с которой порой справиться не так-то просто. Но существуют проверенные способы, которые очистят пространство и помогут фундаментально избавиться от грибка, чтобы он больше не вернулся. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал руководитель департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

Причины появления плесени

Поры плесневого грибка появляются в тех местах, где нет достаточной циркуляции воздуха или присутствует повышенная влажность, а также в случаях разрушения строительного характера, когда корень спор грибка залезает под плитку или в стык. Последнее случается, например, когда течет крыша или стена потеряла герметичность.

Чтобы избавиться от неприятной проблемы, эксперт советует внимательно изучить помещение, где скапливается плесень.

«Периодически проводить просушку даже обычными вентиляторами, возможно, есть какие-то дренажи, чтобы удалить лишнюю воду», — предлагает один из вариантов Алексей Меньшиков.

То есть, в борьбе с грибком, в первую очередь, необходимо обратить внимание на причину и устранить ее. А для удаления плесени эксперт советует использовать специальные средства, в составе которых есть дезинфицирующие элементы.

Правда или миф?

Что касается распространенного мнения о том, что с плесенью помогает справиться перекись водорода, его можно назвать оправданным лишь отчасти.

«Если где-то пора плесневого грибка была обнаружена и ее обработали перекисью водорода, возможно, поверхностная дезинфекция будет сделана в полном объеме. Но, если где-то грибок более глубоко, то перекись водорода, конечно, не поможет. Если, конечно, что-то там просверлить, куда-то ее залить… Но есть куда других препаратов, которые более агрессивны, которые более эффективны, которые специально предназначены для глубокого проникновения», — говорит Меньшиков.

А чем опасна плесень?

Когда человек находится в помещениях с плесневыми поражениями поверхностей, он вдыхает споры плесени, пыль с продуктами жизнедеятельности грибков и их отмершими микрочастицами.

При дыхании в организм человека также попадают ядовитые вещества, выделяемые плесневыми грибами в процессе жизнедеятельности, — микотоксины. Кроме того, споры оседают на коже человека и его пище.

Кроме того, споры оседают на коже человека и его пище. Таким образом, плесень воздействует не только на дыхательные пути, но и на слизистые оболочки, кожу и желудок.

Когда бить тревогу?

Как же понять, что именно из-за этой проблемы вы болеете? Самые распространенные симптомы — это ухудшение режима сна, частые головные боли, непрекращающаяся слабость, снижение трудоспособности и кровотечения из носа.

Иногда грибок дает осложнения на коже в виде псориаза и дерматита. А при очень длительном воздействии можно начинать готовиться к развитию фарингита, бронхита и даже пневмонии.

Это происходит из-за того, что споры оседают в легких и бронхах человека. Если у вас насморк постоянный дома, то стоит обратить внимание на этот вопрос.

Кто больше всего подвергается вредному воздействию от плесени?

Чаще всего, разумеется, аллергики. У детей еще иммунитет не сформирован до конца, а также пожилые люди, у которых иммунитет уже снижен в силу возрастных изменений.

Беременным женщинам категорически нельзя проживать в одной квартире или доме с таким «соседом». То же самое относится к людям с хроническими заболеваниями органов дыхания или кожи, а также больным сахарным диабетом.

Не сильно опасно, но все равно вредно находиться в квартире с плесенью тем, кто принимает антибиотики, у кого иммунодефицит или перенесенные операции в анамнезе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую опасность несут губки для мытья посуды.