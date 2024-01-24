Украинские СМИ заявили, что ВСУ сбили самолет Ил-76 в Белгородской области

На Украине заявили, что ВСУ сбили самолет Ил-76 в Белгородской области

Фото: 5-tv.ru

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Также киевский режим утверждает, что на борту якобы находились ракеты.

Украинские СМИ заявили о том, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили самолет Ил-76 в Белгородской области. Информация расходится по изданиям и социальным сетям Незалежной.

Они также утверждают, что на борту якобы были ракеты С-300.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что самолет потерпел крушение при выполнении планового полета. На его борту находились 65 пленных боевиков киевского режима, которых перенаправляли для обмена. Также в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к месту падения Ил-76 в Белгородской области вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) для установления причин катастрофы.