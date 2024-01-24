Источник сообщил о падении Ил-76 в Белгородской области
Самолет Ил-76 упал в Белгородской области
Фото, видео: Евгений Одиноков / ТАСС; 5-tv.ru
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Вся информация уточняется.
В Белгородской области упал транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Вся информация в данный момент уточняется.
Губернатор региона Вячеслав Гладков срочно выехал на место происшествия в Корочанский район.
Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Рыжаков; 5-tv.ru
«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район», — написал он в Telegram-канале.
Ранее было известно, что в городе объявлена ракетная опасность.
Российский самолет Ил-76 с 2010 года производится в Ульяновске. Первый полет борта был осуществлен 25 марта 1971 года, а в эксплуатацию он вошел в 1975-м.