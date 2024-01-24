Не сдаются: адвокат Елены Блиновской намерена вытащить блогера из СИЗО

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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Правозащитник намерена обжаловать решение суда.

Адвокат Елены Блиновской намерена вытащить блогера из следственного изолятора временного задержания (СИЗО). Об этом сообщила правозащитник Наталья Синельникова в беседе с 5-tv.ru.

Женщина отметила, что она приходила в здание суда и подавала прошение об отмене постановления о заключении Блиновской под стражу. В скором времени она планирует посетить блогера, возможно, чтобы проверить условия ее пребывания под стражей.

По данным прокуратуры, часть незаконно полученного дохода Блиновская легализовала, оплатив автомобиль, который затем перешел в собственность ее мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в каких условиях содержится «королева марафонов» Елена Блиновская. Блогер содержится в карантинной камере, рассчитанной на 20 человек.