«Крайне высокие характеристики»: названы преимущества ракеты «Циркон»

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Противнику нужно сильно постараться, чтобы перехватить ее.

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» может преодолеть почти любую противоракетную защиту врага. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в эфире федерального телеканала.

«На мой взгляд, <…> сегодня „Циркон“ — это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», — сказал он.

Обносов назвал нынешние характеристики ракеты крайне высокими. Для перехвата «Циркона» нужна эффективная система противоракетной обороны и система противооборонной системы (ПВО).

Еще в прошлом году полковник в отставке Виктор Литовки рассказывал, что у каждого вида вооружения есть своя уникальная особенность. Так, «Циркон» летает со скоростью десять махов и аналогов этой ракеты в мире сегодня просто не существует.

Ранее 5-tv.ru писал о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Вскоре они поступят на вооружение в зоне СВО на Украине.