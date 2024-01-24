Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Фото: www.globallookpress.com / Hu Jingchen

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Спортсмен победил поляка в матче четвертьфинала.

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), обыграв до этого поляка Хуберта Хуркача.

Так, спортсмены сразились в четверть финале. Встреча Медведева и Хуркача завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина. Таким образом, российский теннисист прошел дальше.

Уже известно, что в полуфинале Медведев сразится с испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.

Даниил Медведев стал единственным россиянином, дошедшим до полуфинала Australian Open в мужском разряде. Не дошел до этой ступени Андрей Рублев, проиграв итальянцу Яннику Синнеру.

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