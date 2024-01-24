«Все от неопределенности»: певец IVAN рассказал, как сделать из бабника семьянина

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Артист уверен, что каждый мужчина сам захочет исправиться, если попадет в определенные условия. Какие именно?

Даже настоящий бабник может превратиться в примерного семьянина. Так считает певец IVAN, который поделился своим мнением с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Мастер и Маргарита».

По словам артиста, понять, что перед тобой — настоящий бабник, непосредственно в мужской компании не так уж и сложно.

«Это обычно у мужчин у в разговоре, поэтому вычислять не приходится», — делится IVAN.

Зато певец верит, что настоящий бабник может стать примерным семьянином. Достаточно одной маленькой и одновременно большой детали.

«Я думаю, он должен просто влюбиться. Мне кажется, „бабничество“ — это как-то от неопределенности. Наверное. Много ситуаций, поэтому не могу говорить за всех. Но я думаю, что это именно так. Если влюбится, найдет ту самую, то ничто его не собьет с пути», — говорит исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец IVAN впервые вывел в свет жену Алину Сухоруких.