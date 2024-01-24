В РФ создали вездеходы «Сарацин» для мобильных боевых групп на Украине

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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При разработке учитывался опыт «кочующих огневых позиций». Машины уже используются в ЛНР.

Высокоманевренная вездеходная платформа «Сарацин» создана в России. Она предназначена для работы мобильных боевых групп и сопровождения колонн бронетехники в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика вездехода ООО «Арго» Константин Багдасаров.

«Сегодня мы предлагаем войскам вездеходную мобильную платформу „Сарацин“. По сути это машина для мобильных боевых групп и охранения колонн военной техники», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Причем разработаны три версии «Сарацина»: легкая, средняя и тяжелая. В первом варианте компоненты сделаны компоненты шасси Niva Legend в форм-факторе «багги». Его продемонстрируют в 2024 году на выставках «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге и форуме «Армия» в подмосковном парке «Патриот». Тяжелая версия представляет собой трехосную машину 6×6 на платформе УАЗ, рассказал Багдасаров.

Уже сегодня в ЛНР находятся два образца «Сарацинов» без брони, они сделаны под запуск ПТУРов. Эти машины применяют казачьи отряды. При разработке учитывался также опыт применения «кочующих огневых позиций», поэтому в зоне СВО эти машины позволят бойцам быстро прибыть на линию боевого соприкосновения, совершить развертывание и огневое поражение ВСУ, а затем переместиться в безопасное место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия сбила с толку ВСУ мощными средствами РЭБ. Арсенал нашей армии настолько продвинут, что боевики проигрывают одну битву за другой.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине. По его словам, президент Украины знает, как добиться победы Киева. Во Франции, к слову, тоже поставили на текущий 2024-й, но считают, что конфликт завершится в пользу России.