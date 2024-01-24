Константинов: Зеленский с тем же успехом мог претендовать на пирамиды и Колизей

Фото: www.globallookpress.com / Michael Runkel

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Почему все смеются над указом лидера Незалежной?

Владимиру Зеленскому предложили предъявить претензии на Египетские пирамиды. Таким образом глава парламента Крыма Владимир Константинов высмеял указ главы Незалежной «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», передает агентство РИА Новости.

Он добавил, что у президента Украины нет никаких исторических доказательств. А сам указ можно назвать исключительно «бреднями и бумагомарательством».

«Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей», — заявил Константинов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что указ Зеленского также прокомментировал Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, таким образом он пытается спрятать от общества те проблемы, которые процветают в стране.