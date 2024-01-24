Юные герои: как дети помогали защищать блокадный Ленинград

Фото, видео: Григорий Чертов / ТАСС; 5-tv.ru

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Их вклад в освобождение осажденного города в январе 1944-го не меньше взрослого, говорят ветераны.

Петербург продолжают украшать к 80-й годовщине освобождения от фашистской блокады. В этом году праздничное оформление появится более чем по 100 адресам.

Особое внимание уделят мемориалам, посвященным детям осажденного Ленинграда. В те дни они наряду со взрослыми, невзирая на свой возраст и постоянный голод, защищали город.

Ловили диверсантов, уничтожали вражеских генералов и сбивали самолеты. Корреспондент «Известий» Василий Михеев — о большом подвиге маленьких жителей.

Дети, и их было немало, превозмогая голод, невзирая на холод и страх, тушили на крышах зажигательные бомбы, разоблачали фашистских шпионов и диверсантов. Их в Ленинград и окрестности забрасывали немало.

В общем, делали для обороны осажденного города не меньше, чем взрослые. Яркий пример — Миша Тихомиров, в начале блокады собственноручно вместе с другими ребятами пытался помешать фашистам захватить свой дом.

«Принимали активное участие в противовоздушной обороне дети, тушили зажигательные бомбы, работали на крыше, сбрасывали их, тушили песком. Это было очень опасно потому, что бомба могла взорваться, человек мог обгореть», — сказал доктор исторических наук Андрей Михайлов.

Юта Бондаровская и Нина Куковерова помогали партизанам и разведывали позиции фашистов, Саша Кондратьев спасал раненых, Юра Булатов рыл окопы для солдат. На современной карте Петербурга их имена увековечены в названиях улиц.

Как и имя Лени Голикова — пожалуй, одного из самых известных подпольщиков, который боролся с нацистами. Он подрывал мосты, лично убил 78 гитлеровцев, в 16 лет был удостоен одной из самых почетных наград в СССР.

«Он убил генерала инженерных войск Вирца, который ехал из Кенигсберга в Лугу с секретными документами. И за это он получил Орден Боевого Красного Знамени», — отметила кандидат исторических наук Людмила Газиева.

Что толкало маленьких ленинградцев на подвиги — советское ли воспитание, желание внести свой вклад в победу или юношеский азарт. Те, кто пережил блокаду, говорят — по-другому поступать просто не могли.

Многие подростки, подделав возраст, уходили на фронт, становясь уже взрослыми красноармейцами. Валентин Богданов — с 15 лет авиационный радист, сын полка.

«Говорили слова — за Родину, за Сталина! Особенно когда их подбивали, когда они чувствовали, что они уже выпрыгнуть не могут. <…> И страшно было, когда не возвращались или страшно было и слышали мы, слышал лично я, когда атакую, ухожу или меня подбили!» — делится он.

Война и блокада застали Валентина Ивановича 13-летним подростком. Он помнит, как бомбили город фашисты, как горели Бадаевские склады, помнит, как стремительно уменьшились к зиме нормы хлеба на человека, как опустели улицы Ленинграда и с них исчез детский смех.

«Не пускали родители, потому что, выходя ребенок, мы попадали куда-то под обстрел, попадали туда, где нельзя было, надо было идти в бомбоубежище», — добавил Богданов.

Поиск укрытия, как только вдали раздавался звук вражеского самолета, очень быстро вошел в привычку маленьких ленинградцев как рефлекс. Но к зиме 1941-го, по воспоминаниям блокадников, из дома выходили только те, кто имел возможность получать питание сверх нормы.

А те, кто жил только на 125 граммах хлеба в день, даже до улицы подчас дойти не могли. Маленькая озябшая девочка, наглухо закутанная в бабушкину шаль — образ ребенка блокады так увидели авторы памятника Додонова и Реппо.

Богданов — ему в 1941-м не было 13 — говорит, образ точный. Этот памятник детям блокады открыли здесь, в одном из скверов Васильевского острова Петербурга в сентябре 2010 года.

И как-то сразу установилась традиция приносить сюда именно игрушки. То, чего у блокадных детей по сути и не было.

Потому что все, что можно было сжечь и получить тепло, сжигалось, все, что можно было поменять на еду, меняли на еду. Игрушки тогда предметом первой необходимости не считались.

Детский вклад в освобождение осажденного города в январе 1944-го не меньше взрослого, говорят ветераны. Именно те, кто был тогда мальчишками и девчонками, передают память о подвиге ленинградцев следующим поколениям.

Несмотря на преклонный возраст, стараются не пропускать уроки мужества в школах, рассказывают современным школьникам о тех днях, дают интервью, общаются с молодежью. А, значит, продолжают служить любимому Ленинграду.