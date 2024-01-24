Сила, с которой считаются: что Лавров сказал на дебатах в Совбезе ООН по Ближнему Востоку

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Глава МИД подчеркнул, что события в Палестине воспламенили весь регион.

Сергей Лавров принял участие в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. По мнению российского министра, остановить кровопролитие в секторе Газа мешают США, которые блокируют все усилия ООН по разрешению конфликта.

Глава МИД подчеркнул, что события в Палестине воспламенили весь регион, а это может привести к еще большей катастрофе. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит.

Перед началом заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку глава палестинской дипломатии Рияд Аль-Малики идет к нашему министру. Через 30 минут он выходит из переговорной, которую сегодня можно назвать «русской комнатой».

— Господин министр, какое решение может спасти Газу?

— Прекращение войны, безусловно. А прекратив войну, мы должны призвать к прекращению огня. Мы должны доставить гуманитарную помощь. Мы должны предотвратить повторное изгнание людей из Газы.

Сегодня здесь центр притяжения политиков региона. Череда переговоров с глазу на глаз с Иорданией, Ираном, Арабскими Эмиратами, Ливаном.

— Есть ли риск перерастания в глобальный конфликт?

— Конфликт сегодня действительно очень большой. Это не мелкий конфликт, который происходит в Газе и на Западном берегу, — заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдалла Бу Хабиб.

Конфликт в Газе унес жизни 25 тысяч мирных граждан, так говорят палестинские власти. Израиль, в свою очередь, обвиняет ХАМАС в терроризме.

Двадцать два года назад в этом зале Совбез окончательно подтвердил: цель ООН — создать в регионе два государства: Палестину и Израиль. Прекратить вооруженные столкновения и террористические акты. Но эти намерения так и осталось на бумаге, и сегодня Ближний Восток напоминает пороховую бочку.

«Бомбы сбрасываются без какой-либо заботы о жизни гражданского населения. Более 25 тысяч погибли, включая более 11 тысяч детей. Более 63 тысяч человек были ранены. Тысячи были искалечены, более семи тысяч оказались под руинами. Десятки людей погибнут за часы заседания этого Совета Безопасности», — заявил на заседании Аль-Малики.

Израиль продолжает операцию в Газе. Ни уговоры Вашингтона, ни планы мирного урегулирования арабских стран Тель-Авив не устраивают.

«Ближний Восток страдает от „раковой опухоли“, и по сей день Совет Безопасности лишь обсуждал вопрос о том, чтобы давать аспирин больному раком. Но рак не вылечить аспирином, господин председатель», — заявил представитель Израиля.

Хаос нарастает, и вот уже американцы с союзниками бьют по Йемену из Красного моря, а это важная торговая артерия для всей планеты. Ближний Восток и Украина — сейчас эти темы в ООН ключевые.

Среди визави Лаврова — глава МИД Швейцарии. На днях именно он предложил включить Россию в переговорный процесс по Украине, до этого Европа и США бесконечно пережевывали нереалистичную формулу Зеленского.

Правда, потом президент Швейцарии сдала назад, якобы речь идет о неких поисках контактов с Россией. И вот глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис их нашел.

Он провел у Лаврова целый час, говорили один на один, без камер. Как стало известно позже, наш министр указал: Швейцария дрейфует в сторону от нейтралитета из-за безоглядной поддержки Киева.