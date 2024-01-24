Зенитную установку ВСУ уничтожили на правом берегу Днепра

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Беспилотник-камикадзе незаметно подлетел к цели и поразил ее.

Российские десантники уничтожили зенитную установку ВСУ в Херсонской области. Бойцы ВДВ обнаружили украинское орудие на правом берегу Днепра.

Для его уничтожения в воздух подняли барражирующий боеприпас «Ланцет». Беспилотник-камикадзе незаметно подлетел к цели и поразил ее — зенитная установка была уничтожена.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что офицер ВСУ раскрыл пугающую правду об украинских боевиках.