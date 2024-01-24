Экс-президент США Дональд Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире

Фото: Reuters / SERGIO FLORES

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Победа в праймериз даст претенденту практически стопроцентную поддержку Республиканской партии.

В США подходит к завершению подсчет голосов результатов президентских праймериз в Нью-Гэмпшире. Основная борьба развернулась между экс-президентом США Дональдом Трампом и бывшим постпредом США при ООН Никки Хейли. Пока официальных данных о итогах еще не озвучено.

Мнения американских СМИ о результатах президентских праймериз в Нью-Гэмпшире разделились. По версии Fox News, большинство голосов набрал Трамп (52,5%), в то время, как в CNN считают, что лидером в голосовании является Хейли (56,7%). При любом раскладе, политики идут «нос к носу». Еще одно агентство Associated Press заранее отдало победу в праймериз Дональду Трампу.

Косвенно победу оппонента признала Никки Хейли, которая еще до оглашения результатов поздравила Трампа с победой. Она добавила, что не выйдет из предвыборной гонки, несмотря на поражение в штате.

Формальный старт процессу определения кандидата в президенты от республиканцев дадут как раз первые кокусы. Они в настоящее время проходят в штате Айова.

Кокусы представляют собой собрания партийных активистов. На них фракции получают возможность выбрать своего кандидата. Победы в ключевых штатах практически гарантируют полноценную поддержку избранного кандидата партией, даже несмотря на внутренние разногласия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может потеснить Трампа и Байдена в гонке за кресло президента США.