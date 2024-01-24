Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Если посмотреть на происходившее на Украине за последние годы и даже десятилетия, то рука «коллективного Запада» будет очевидна.

Все, что связано с ситуацией вокруг Украины, это полностью рукотворная история, история «успеха западного гегемонизма», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Известий».

«Вроде бы эти слова „гегемонизм“, „колониализм“, „имперские амбиции“ мы должны были оставить тогда, когда завершилась холодная война, и мир должен был начать как-то, может быть, не крутиться по-иному, но взаимодействовать иначе», — отметила она.

Мария Захарова отметила, что все, что происходит сейчас, как нельзя лучше характеризуется этими словами. Ситуация на Украине формировалась руками США, Великобритании, странами «коллективного Запада». И речь идет не только о милитаризации Украины в последние годы, но и более давних временах, о действиях западных стран сразу после Второй мировой.

«Не будем говорить о том, что было еще в начале века. Оставим это. Но даже после Второй мировой войны, когда Советский Союз боролся с бандформированиями, боролся с коллаборационистами, которые остались на этой территории, Запад, их только туда подбрасывал», — отметила дипломат.

Изначально «коллективный Запад» просто «подбрасывал на территорию современной Украины диверсионные группы, которые вели подрывную деятельность, но потом стратегия изменилась.

«И после 80-х, 90-х эта работа только усилилась. Только Запад уже десантировать стал не группы с легендированной историей своей биографии, а уже людей, которые были напрямую аффилированы. Из этих людей лепили так называемые украинское правительство, украинских общественных деятелей, украинских журналистов и так далее», — рассказала Захарова.

Западные страны столкнулись с противостоянием народа Украины, когда дважды за современную историю народ Украины выбирал президентом Виктора Януковича. Но не потому, что он самый лучший на Земле, или потому, что политик был каких-то взглядов пророссийских, а потому что с ним была связана надежда на гармонизацию ситуации внутри Украины и учет интересов разных регионов, заметила представитель МИД РФ.

«Все это было опять же, рукотворно изничтожено Штатами, Британией, Францией, Германией, теми самыми, которые сейчас что-то имеют сказать нам, не имея на это никакого права. Дальше уже началась кровавая история после Майдана, когда было буквально роздано оружие, когда тренировались на территории стран Польши и Прибалтики украинские боевики, нацисты, националисты. Их просто потом привели на площади и позволили сделать то, чему их учили», — поделилась Мария Захарова.

Это привело к силовому захвату власти на Украине, в 2014 году она перешла в руки прозападных элементов.

«И дальше началась как бы история кульминации либеральной демократии, которая свалилась потом в кровавое пике. Вот кратко, так сказать, вся рукотворность этого процесса», — заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru приводил слова Марии Захаровой о ситуации на Ближнем Востоке, которая может привести к апокалипсису.