Астрономы обнаружили нечто посреди Млечного Пути

Фото: www.globallookpress.com / NASA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какое открытие было сделано группой ученых со всего мира?

Астрономы из нескольких стран мира обнаружили загадочный объект в Млечном Пути. Об этом сообщает журнал Science.

Он, как отмечается, тяжелее самых тяжелых из известных нейтронных звезд, но легче всех известных черных дыр. Радиотелескоп MeerKAT обнаружил объект на орбите быстро вращающегося миллисекундного пульсара, расположенного на расстоянии около 40 тысяч световых лет от Земли в шаровом скоплении NGC 1851.

Наиболее вероятным сценарием формирования этой системы, по результатам моделирования, является то, что она возникла как бинарная система из пульсара и белого карлика. Затем последний был выброшен из системы, а него место прибыла либо сверхмассивная черная дыра, либо сверхмассивная нейтронная звезда.

Ведущий автор исследования доктор Пол Деморест из Национальной радиоастрономической обсерватории считает, что это может быть или новым типом объекта, или тем, что ученые уже понимают, но в «новом и неожиданном виде».

Ранее 5-tv.ru писал, что новый способ обнаружения жизнепригодных планет придумали ученые. Отмечается, что сотрудники Бирмингемского университета и Массачусетского технологического института совместно разработали новый метод, который позволяет выявить пригодные для жизни планеты.

Он основан на измерении уровня CO2 (углекислого газа) в их атмосфере. Авторы исследования нашли новый «признак обитаемости», по которому можно установить, действительно ли на планете имеется вода в жидком виде.