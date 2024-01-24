«Травмировало»: почему блогер Мезенова боится выходить из дома из-за сына с огромным невусом

Фото: Instagram* / mezenova

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Знаменитость рассказала в сети о болезни своего ребенка и методах лечения, но вместо поддержки она получила армию ненавистников.

Блогер-милионник Екатерина Мезенова пожаловалась на жестокую травлю в сети, связанную с историей ее особенного ребенка. Она воспитывает сына Максима и дочь Еву.

Мальчик родился с огромным невусом (родимым пятном), он покрывает 70% тела. О проблеме она рассказала четыре года назад.

Знаменитость также периодически делится с подписчиками информацией о лечении сына: избавляться от невуса необходимо, так как с ним ребенок остается в группе риска по онкологии. На месте поражения может образоваться меланома.

После рассказа о сыне жизнь Мезеновой изменилась. Вместе с гигантской группой поддержки в интернете она обрела не меньшую армию хейтеров.

Злопыхатели недовольны тем, что та путешествует, тратит деньги на одежду и косметику, ее обвиняют в грязном пиаре и манипуляциях с болезнью сына. Сборы средств на дорогостоящие операции для Максима и вовсе вызывают у публики возмущение — мол, раз уж мама так красиво и богато живет, какое право она имеет просить деньги на лечение ребенка.

«Не призывала никого кидать мне деньги. Я просто рассказала свою историю, чтобы не было вопросов. Сбор закрыли очень быстро — за восемь часов. Те деньги, которые, так скажем, были сверху, закрыли сборы еще пятерым деткам. Более того, мы подняли проблему с невусами», — поделилась Мезенова в интервью Наталье Подольской.

Блогер делится с аудиторией сложностями, с которыми сталкивается ее сын. Фото: Instagram* / mezenova

По словам молодой мамы, ее вклад в проблематику стоит приложенных усилий. Оказывается, сотрудники роддомов и врачи до сих пор призывают женщин отказываться от детей с данной особенностью.

Кроме того, существует множество докторов, которые таких невусов и не видели никогда. А люди, что воспитывают детей вроде Максима, оказываются изолированными.

Мезенова знает пары, с которыми из-за ребенка с невусом отказались самые близкие и даже родственники. Но фолловеры аргументам не верят, они все равно недовольны.

«Она мошенница и инфоцыганка! Собирала деньги на лечение сына и покупала в это время себе люксовые сумки и летала отдыхать! Заболевание сына — это ее золотое дно!» — пишут пользователи.

У Мезеновой сложилось впечатление, что некоторые просто завидуют успешным сборам и большому отклику аудитории. Но то, что люди неспособны порадоваться за ребенка, который благодаря сбору получит должное лечение, возмущает и поражает блогера.

По ее словам, со всеми деньгами мира пережить опасный недуг собственного чада крайне сложно. Потому что миллионы никому не гарантируют абсолютное здоровье — от обиды мама Максима впала в депрессию.

«Меня хейтили за то, что я мошенница, собираю деньги. Советовали мне продать квартиру. Много советов было от людей, которые, конечно, никогда не сталкивались с этим. Это меня травмировало очень сильно. Тогда я недели две боялась выходить из дома. И сейчас тоже», — со слезами на глазах делилась блогер.

Мезенова призналась, что даже спустя 4,5 года она не может справиться с эмоциями и смириться с беспросветной ненавистью сотен людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти малоизвестных симптомах меланомы кожи.

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