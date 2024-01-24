Ожидали другого: кто начал потреблять больше газа в ЕС

Фото: Patrick Pleul / ТАСС

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Однако экономика европейских стран все еще сильно страдает.

Европа потребляет больше газа, чем прошлой зимой. Об этом сообщает издание EADaily.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), с ноября — начала отопительного сезона в Европе — из хранилищ выкачали 27,3 миллиарда кубометров газа. Эксперты говорят, что потребление выросло более чем на 50%, однако топлива все еще достаточно.

Несмотря на это, по всей Европе снижаются цены на газ. Начался сезон с отметки 600 долларов за тысячу кубометров, сейчас он опустился до отметки в 308 долларов.

«Цены сейчас низкие в первую очередь из-за мягкой зимы, а во вторую — из-за фундаментального разрушения спроса в Европе вследствие деиндустриализации и ре-карбонизации энергетики в развивающихся странах», — заявил заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

При этом рост потребления связан с покрытием потребностей обычных людей. Промышленность по-прежнему не может позволить себе использовать сырье в досанкционных объемах.

Ожидать увеличения потребления газа можно после выхода на рынок значительных новых объемов СПГ, а также улучшения геополитической ситуации. Сейчас, к примеру, Европа не хочет приобретать дешевое российское сырье.

Кроме того, производители покидают Европу. Например, химконцерн BASF сообщил о пяти проектах, но лишь один из них будет работать в Европе.

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