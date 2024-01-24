В Швейцарии сделали принципиальное заявление после встречи Кассиса с Лавровым

МИД Швейцарии: мирного решения конфликта на Украине не будет без участия России

Фото: Telegram / Официальный новостной канал МИД России / MID_Russia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

О чем общались главы внешнеполитических ведомств?

Без участия России мирного решения конфликта на Украине не будет. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Это именно тот вопрос (какие условия нужны для проведения саммита по вопросам мира на Украине — Прим. ред.), который мы сейчас обсуждаем с центральными партнерами, такими как Россия. Очевидно, что без России не будет мирных решений, поскольку Россия принимает в этом непосредственное участие», — сказал дипломат в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Целью встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым он назвал налаживание диалога для поиска путей к миру. Дальнейшие подробности Кассис раскрывать отказался из-за конфиденциального характера разговора.

Министр добавил, что в ближайшие дни встретится с коллегами из Китая и Индии. Альтернативы поиску консенсуса в пользу мира на Украине нет, убежден дипломат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швейцария хочет провести «мирную конференцию» по Украине.