«Не хочу»: как Федосеева-Шукшина отреагировала на новый брак Алибасова

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Скандально известный продюсер женился в седьмой раз. Избранница знаменитости — не девочка, но все же на 20 с лишним лет «свежее».

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина не особо обрадовалась переменам в личной жизни бывшего мужа, продюсера группы «На-На» и шоумена Бари Алибасова. Он взял в жены свою помощницу Елену, избраннице 76-летнего артиста около 50 лет.

Журналисты поспешили к Лидии Николаевне за комментариями, однако она отказалась обсуждать свадьбу экс-супруга, пишет издание NEWS.ru. Звезда намекнула, что новость вызывает у нее недоумение и, вероятно, даже является для нее болезненной.

«Ничего не хочу про это слышать, думать, понимать», — заявила Федосеева-Шукшина.

Стоит отметить, что в ЗАГС ходить любят оба. Лидия Николаевна, к примеру, связывала себя официальными узами пять раз.

Последний брак с Алибасовым был расторгнут в 2020 году, за ним последовали долгие имущественные разборки и целая серия скандалов. Продюсер свою знаменитую бывшую в свадебном вопросе переплюнул.

Елена стала его седьмой женой. С этой женщиной шоумен познакомился в Донецке во время гастролей.

До бракосочетания они состояли в романтических отношениях два года. Она помогала Бари Каримовичу восстанавливаться после операций, ухаживала за ним в период серьезных проблем со здоровьем.

Пациент оказался не просто живучим, но и обаятельным. И лежа в постели больной — и теряющий память, по словам сына — Алибасов еще в состоянии захомутать женщину.

Пышного торжества влюбленные не устраивали. Они тихо расписались в ЗАГСе и продолжили спокойно жить.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Алибасов сменил семь жен. Неужели в его возрасте все еще тянет на амурные приключения?